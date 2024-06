Conheça um pouco da história do bairro Paraíso

Para aqueles que desejam comprar um apartamento em São Paulo, é importante conhecer quais os bairros principais da cidade e um pouco mais deles, como o Paraíso.

Por isso, conheça mais um pouco da história desse bairro e veja como ele está atualmente e porque é uma boa opção comprar um apartamento no Paraíso, em São Paulo.

Origem

No século XIX, a área que hoje corresponde ao bairro Paraíso era uma grande chácara denominada “Chácara do Sertório”. Uma parte das terras, que era de propriedade do vereador João Sertório, foi vendida a Dona Alexandrina de Moraes.

Em 1860, o terreno foi demarcado nas imediações da atual Praça Oswaldo Cruz, localizada entre as duas estradas que seguiam para o já extinto município de Santo Amaro.

Vinte anos depois, em 1880, João Sertório decidiu dividir as terras da região, abrindo diversas ruas. Uma delas ganhou o nome de Paraíso, nome que faz referência ao “Largo do Paraíso”, lugar onde está atualmente a Praça Oswaldo Cruz.

Dona Alexandrina morreu em 1886. Seus herdeiros decidiram lotear a propriedade, surgindo as posteriores distribuições de ruas no bairro, como as ruas Pedroso, Maestro Cardim, Martiniano de Carvalho, Paraíso, Artur Prado, dentre outras.

Entretanto, foi apenas em 1897 que o bairro Paraíso foi oficialmente fundado, indo desde a rua Humaitá até a Abílio Soares.

Há bastante controvérsia quanto aos limites da atual Praça Oswaldo Cruz e do bairro, pois antigamente se considerava Paraíso também áreas pertencentes hoje a distritos como Liberdade e Bela Vista.

Atualmente

Nos dias atuais, para aqueles que desejam encontrar apartamentos no Paraíso, em São Paulo, saiba que o bairro é uma das regiões mais desenvolvidas da capital paulista, abrigando o trecho inicial da Avenida Paulista, entre a Praça Oswaldo Cruz e a Avenida Brigadeiro Luís Antônio. A avenida é o local mais importante da cidade e é o centro financeiro do País.

De acordo com informações do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), sua área territorial corresponde a 155,186 km2 e sua população residente é de 6.099 pessoas.

Nos últimos anos, o bairro vem registrando uma valorização constante em razão de sua localização estratégica, com fácil acesso à Avenida Paulista e proximidade a importantes polos empresariais da cidade, como a Faria Lima e a Vila Olímpia.

Infraestrutura e localização

Um ponto positivo para aqueles que procuram apartamentos no Paraíso é que o bairro é abastecido por linhas de ônibus e estações de metrô, como a linha que faz integração com a Linha 1 – Azul e Linha 2 – Verde, além de possuir ciclofaixas. No setor de serviços, o bairro conta com escolas, comércios, restaurantes, hospitais e centros comerciais.

Apesar das controvérsias no que diz respeito aos limites geográficos do bairro, que antigamente já se confundia com as regiões da Bela Vista e da Liberdade, o Paraíso é próximo dos bairros Vila Nova Conceição, Jardins e Vila Mariana, assim como do Parque Ibirapuera e da Avenida Paulista, tornando a área um local privilegiado, no centro da cidade de São Paulo.