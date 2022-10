Vídeo mostra derrapagem de avião na pista do aeroporto de Congonhas

As novas áreas de escape são montadas em estruturas metálicas com cerca de 13 metros de altura além da pista

Lucas Lacerda

São Paulo, SP

A pane que fechou a pista principal do aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, por quase nove horas do domingo (9) e causou reflexos nesta segunda (10), foi iniciada por um jato particular que derrapou após os pneus do trem de pouso traseiro estourarem na aterrissagem.

O momento do acidente foi captado por uma câmera de monitoramento do site Clima Ao Vivo no alto do Hotel Slaviero Slim, mostrando que os pneus estouraram logo que tocaram o solo. O veículo parou no limite entre a pista e a avenida Washington Luís.

A aeronave é um Learjet 75, de matrícula PP-MIX. Segundo consulta na Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), o jato pertence à Supermix Concreto, empresa do ramo de construção civil. De acordo com os dados disponibilizados pela Anac, o jato está registrado na categoria de serviço privado, com operação negada para táxi-aéreo.

O incidente ocorreu próximo de uma das áreas de escape de Congonhas, entregues no início deste ano.

Devido ao incidente, mais de 230 voos foram cancelados, causando transtornos aos passageiros e atrasos em outros terminais no país.

As novas áreas de escape são montadas em estruturas metálicas com cerca de 13 metros de altura além da pista. Como se fossem piscinas, elas são cheias com blocos de concreto poroso, formados com pedras sílicas, e tapadas com concretagem fina. O avião, no entanto, não passou pelo sistema.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Saiu da pista, atravessou a grama e entrou no que chamamos de taxiway, que são pistas usadas para o avião chegar e sair da pista principal”, diz Jorge Leal Medeiros, do Departamento de Engenharia de Transportes da Poli-USP (Escola Politécnica da Universidade de São Paulo).