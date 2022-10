Companhias aéreas estimam prejuízo de R$ 15 mi após caos em Congonhas

O caos começou no início da tarde de domingo, quando um avião de pequeno porte teve um dos pneus estourados

Joana Cunha

São Paulo, SP

O caos provocado pelo incidente com o avião de pequeno porte em Congonhas, neste domingo (9), desencadeou prejuízos de, no mínimo, R$ 15 milhões, segundo as primeiras estimativas da Abear (associação que reúne empresas como Latam e Gol).

O número ainda pode crescer, afirma Eduardo Sanovicz, presidente da Abear.

Questionada pela reportagem sobre o pagamento dos prejuízos gerados pelo problema que levou ao cancelamento de centenas de voos, a Infraero afirma que “após qualquer evento de incidente ou acidente uma análise pormenorizada deve ser feita para as ações posteriores”.

O setor ainda avalia as medidas que deve adotar para pedir indenização.

O caos começou no início da tarde de domingo, quando um avião de pequeno porte teve um dos pneus estourados enquanto passava pela pista principal do aeroporto. Todos os voos do dia sofreram algum tipo de alteração e a pista ficou fechada por mais de nove horas.