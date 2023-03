‘Confusão de sentimentos’, diz professora que imobilizou autor de ataque

Foi Cinthia quem imobilizou o agressor e impediu que ele continuasse os ataques -àquela altura, o adolescente já havia ferido outras três professoras e um aluno

ISABELLA MENON

SÃO PAULO, SP

Considerada uma heroína por sua atuação durante o ataque de um aluno de 13 anos à Escola Estadual Thomazia Montoro, em São Paulo, nesta segunda (27), a professora de educação física Cinthia Barbosa esteve nesta terça (28) no velório da docente Elisabeth Tenreiro, 71, morta a facadas no episódio.

Foi Cinthia quem imobilizou o agressor e impediu que ele continuasse os ataques -àquela altura, o adolescente já havia ferido outras três professoras e um aluno. O jovem foi apreendido e encaminhado para a Fundação Casa.

A professora chegou por volta das 11h20 ao velório, no Cemitério do Araçá, na zona oeste da capital. Em conversa rápida com os jornalistas, disse que vive “uma confusão de sentimentos” e que, assim como outros colegas, está muito comovida.

“As emoções estão bem afloradas. Isso que estou sentindo agora eu vou expressar ali dentro [no velório].”

Cinthia disse que, agora, vai se concentrar em transmitir energia para os colegas, para a família, para a comunidade da escola e para todo o sistema de educação. “O que fica [da professora Elisabeth] é só amor.”

PAIS, ATENÇÃO AO CELULAR

O ataque à escola, realizado por um adolescente de 13 anos, ainda deixou feridos um aluno e outras três professoras, além de um estudante em estado de choque.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O pai do aluno que foi ferido no ataque disse à reportagem que o filho ainda não assimilou o que aconteceu, “não caiu a ficha”.

Ele diz que aconselha pais e responsáveis a tomarem cuidado com as conversas que os filhos mantêm pelo celular. E acrescentou que, quando há algo errado, as crianças dão indícios.

Também presente no velório, a mãe do aluno ferido disse esperar que os governantes olhem mais para as crianças.