Confira o cronograma do Sisu, Prouni e Fies 2023

Depois do Enem, agora os estudantes esperam ansiosamente pelos programas que vão possibilitar a entrada no ensino superior: o Sisu, Prouni e Fies.

Para participar de todos os programas é necessário ter feitro o Enem, mas cada programa tem sua particularidade. Confira agora o que é cada um, como se inscrever e datas:

Sisu

O Sisu é o Sistema de Seleção Unificada, programa criado pelo Governo Federal em 2010 e que seleciona estudantes para instituições federais e estaduais de ensino superior. É a partir da nota do Enem 2022 que o candidato poderá concorrer a uma vaga.

As inscrições são feitas pelo site e vão de 16 a 24 de fevereiro. Os participantes podem escolher duas opções de curso para concorrer, e as matrículas acontecem entre 2 e 8 de março.

Prouni

O Programa Universidade Para Todos oferece bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de universidades particulares. As inscrições vão de 28 de fevereiro a 3 de março, e o resultado da 1º chamada é divulgado no dia 7, e tudo pode ser acompanhado a partir do site do Prouni.

Este programa também aceita notas conquistadas no Enem 2021.

Fies

O Fundo de Financiamento Estudantil é um programa do Ministério da Educação que tem como objetivo conceder financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitor.

O programa possibilita uma escala de juros, que pode ser zero, a depender da renda familiar do candidato, possibilitando que o estudante consiga pagar parcelas que caibam no bolso.

As inscrições podem ser feitas entre 7 e 10 de março pelo site, com resultado divulgado no dia 14. O Fies aceita notas conquistadas no Enem desde 2010.