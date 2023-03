Concurso do Exército tem edital publicado com 1.095 vagas de nível médio

As inscrições abrem segunda-feira (13) e serão recebidas até 26 de abril

O Diário Oficial da União dessa sexta-feira (10) trouxe o edital do concurso do Exército para admissão à Escola de Sargentos das Armas (ESA). Foi oferecido 1.095 vagas de nível médio distribuídas entre três áreas: geral (1.010), saúde (55) e música (30).

As oportunidades são destinadas a candidatos de ambos os sexos. É necessário ser solteiro e possuir, no mínimo, 17 anos (completados até 31 de dezembro de 2024).

Os demais requisitos para participação incluem, ter, no máximo, 24 anos para a área geral, ter, no máximo, 26 anos para as áreas de saúde e música, não possuir filhos ou dependentes, ter curso técnico ou superior em enfermagem para a área de saúde.



As inscrições abrem segunda-feira (13) e serão recebidas até 26 de abril, mediante o preenchimento de formulário eletrônico disponível no site da ESA. A taxa custa R$ 95, o prazo para solicitar isenção vai de 13 a 17 de março.

Os candidatos passarão por prova objetiva e Redação no dia 8 de outubro, de 13h às 17h. Quem for aprovado fará um curso de formação que renderá diploma de graduação nível Superior Tecnólogo. O soldo de 3º Sargento é de R$ 3.825, que acrescido dos adicionais militar e de especialização pode chegar a R$ 5.049,00.