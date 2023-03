Pressão sobre direção da Receita para liberar joias começou já em Cumbica

As joias avaliadas em cerca de R$ 16,5 milhões estavam na bagagem de um auxiliar do ex-ministro e não foram declaradas

A equipe do ex-ministro Bento Albuquerque acionou a chefia da Receita Federal após auditores apreenderem presentes para Jair e Michelle Bolsonaro, se tratava de jóias sauditas avaliadas em R$ 16,5 milhões.

Membros do governo passado tentaram entrar ilegalmente no Brasil com colar, anel, relógio e par de brincos de diamantes avaliados em 3 milhões, o equivalente a R$ 16,5 milhões, em outubro de 2021.

O pacote foi apreendido pela Receita Federal na bagagem de Marcos André Soeiro, assessor do ex-ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque, no aeroporto de Guarulhos.

A equipe de Albuquerque acionou José Tostes, então comandante da Receita, por um problema na alfândega, alegando que o contratempo poderia atrasar o voo de conexão do ex-ministro. José Roberto Bueno Junior, chefe de gabinete do ex-ministro, ligou para Sandro Serpa, subsecretário de Tributação da Receita.

Serpa afirmou que Bueno fez referência a um “presente” que teve problema na bagagem e que poderia atrasar o voo até a Brasília. O chefe de gabinete de Albuquerque afirmou que não tinha auditores disponíveis.

Na sequência, Serpa acionou José Roberto Mazarin, que era superintendente da Receita na 8 ª Região Fiscal de São Paulo, e recebeu como resposta a apreensão das joias inicialmente avaliadas em US$ 265 mil.