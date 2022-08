Conar pede para Americanas retirar anúncio com chaveiro de arma

Procurada, a empresa disse que a propaganda foi retirada do ar e que a venda de armas de fogo é proibida em suas plataformas

Joana Cunha

Rio de Janeiro, RJ

O Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária) fez uma advertência à Americanas pelo anúncio de um chaveiro em formato de arma e recomendou a retirada da propaganda do ar.

O chaveiro aparecia no site da varejista ao lado de outros produtos, como um teclado musical, e o Conar concluiu que a propaganda não deixava claro que se tratava de um chaveiro e não de uma arma real.

De acordo com o Conar, embora a mercadoria pertença ao vendedor que faz parte do marketplace, o relator considerou que a responsabilidade pela veiculação do anúncio é da Americanas.

Procurada, a empresa disse que a propaganda foi retirada do ar e que a venda de armas de fogo é proibida em suas plataformas.

“No marketplace da Americanas existem mais de 140 mil lojas parceiras que vendem diariamente seus produtos em várias categorias aos clientes finais. Se e quando identificada qualquer desconformidade, adotamos as providências necessárias, que vão desde a retirada do item até o descredenciamento da loja”, afirma a companhia.

Esta não é a primeira vez que um caso desse tipo vai parar no Conar. No mês passado, o conselho recomendou ao AliExpress a suspensão do anúncio de um adesivo com foto de arma.