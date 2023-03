Como forma de democratização do acesso à saúde, médicos criam podcast

De acordo com os especialistas, nas conversas, os médicos são orientados a falar “como se estivessem orientando seus próprios pacientes”

“Doutor, queria tanto levar meus pais para médicos particulares, mas as consultas estão tão caras, não tenho condição financeira”. Esse foi um dos vários relatos que levaram dois médicos neurocirurgiões, Dr. Edson Bor-Seng-Shu e Dr. Marcelo de Oliveira, a se juntarem e criarem o “Médicos Hands-On”, um podcast que traz profissionais da saúde para falar sobre suas especializações, de modo prático à população.

Além do desejo em democratizar o atendimento, outro motivador para a criação do canal foi a crescente desinformação da população em relação à saúde, em especial durante a pandemia de covid-19. “A desinformação tornou-se evidente na pandemia, quando o vácuo existente entre a ciência e a população foi preenchido por notícias de fontes questionáveis”, explica o Dr. Shu.

Com o auxílio de um amigo, Guy Júnior, os especialistas criaram o canal em todas as plataformas digitais há cinco meses e já contam com 10 vídeos sobre os mais diversos assuntos relacionados à saúde. “Encontramos a oportunidade de criar um podcast, a fim de concretizar o sonho de aproximar a Ciência e Medicina de ponta da nossa população. Nesse momento, nascia o canal de podcast “Médicos Hands-on”, diz o Dr. Shu.

De acordo com os especialistas, nas conversas, os médicos são orientados a falar “como se estivessem orientando seus próprios pacientes”. “Entendemos que a saúde envolve participação de diversos profissionais. Com o tempo, temos a intenção de abrir espaço para outros profissionais da saúde como enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, farmacêuticos, dentistas, biomédicos, educadores físicos, assistentes sociais, dentre outros”, esclarece o profissional.

Até o momento, os temas já disponíveis são:

Educação na área da saúde, com o Dr. Edson Shu e o Dr. Marcelo de Oliveira. Perfil do médico do futuro, com o Dr. Fábio Santana Machado e o Dr. Marcelo de Oliveira. A última onda de Covid 19 e atualização sobre as vacinas, com a Dra. Christieni Rodrigues e o Dr. Marcelo de Oliveira. Tumor cerebral, com o Dr. Iuri Neville e o Dr. Marcelo de Oliveira. Complicações neurológicas pós-Covid-19, com o Dr. Raphael Spera e o Dr. Marcelo de Oliveira. Traumatismo cranioencefálico na vida diária, com o Dr. Wellingson Paiva e o Dr. Marcelo de Oliveira. Saúde da mulher e menopausa, com a Dra. Paula Palácio e o Dr. Marcelo de Oliveira. Medicina de precisão, rastreamento e prevenção de câncer, com o Dr. Paulo Campregher e o Dr. Marcelo Oliveira. Dor lombar e hérnia de disco, com o Dr. Eloy Rusafa e o Dr. Marcelo Oliveira. Dor crônica, com o Dr. Pedro Henrique Martins Cunha e Dr. Edson Shu.

As entrevistas podem ser encontradas no YouTube, Apple Podcast, Amazon Podcast e demais plataformas de streaming.

Perfil

Edson Bor-Seng-Shu, conhecido como Edson Shu, é médico, nascido em Extrema (MG), descendente de taiwaneses. Graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), é especializado em neurocirurgia pelo Hospital das Clínicas da faculdade (HCFMUSP).

Atualmente trabalha como médico assistente da Clínica Neurocirúrgica do HCFMUSP e coordenador do Curso de Extensão Universitária do Departamento de Neurologia da FMUSP na área de Ultrassonografia em Neurocirurgia, Hemodinâmica Encefálica e Anormalidades do Movimento.

Marcelo de Lima Oliveira é graduado pela Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), também especializado em neurocirurgia. Atualmente trabalha como médico voluntário na Clínica Neurocirúrgica do HCFMUSP.

Os médicos ainda fazem parte de um grupo de pesquisa da USP sobre Neurologia, Neurocirurgia e Terapia Intensiva Neurológica, que já publicou cerca de 200 trabalhos científicos. O projeto tem parceria com a Universidade de Leicester, na Inglaterra, e Universidade de Rostock, na Alemanha.

Além do ambiente universitário, os dois profissionais trabalham no Hospital Sírio-Libanês e Hospital Israelita Albert Einstein, na cidade de São Paulo.