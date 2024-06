Com entrada gratuita, Innova Summit recebe grandes nomes do empreendedorismo no maior evento de inovação do país

Inscrições já estão abertas para a 4ª edição do Innova Summit, que acontece entre os dias 12 e 14 de junho. Otaviano Costa, Felipe Titto, Sandra Chayo, Rony Meisler, Wendell Carvalho, Martha Gabriel, Camila Farani e Marcos Piangers estão entre os nomes confirmados

A capital federal será palco da 4ª edição do Innova Summit entre os dias 12 e 14 de junho. Uma das maiores conferências de inovação e geração de negócios da América Latina, ocorre no Centro de Convenções Ulysses Guimarães com uma programação intensa e nomes de peso no cenário de inovação e empreendedorismo nacional.

A expectativa é alcançar 30 mil pessoas, reunir 150 startups e gerar mais de R$150 milhões em negócios. As inscrições são gratuitas, porém, limitadas, e já estão disponíveis no site do evento (https://www.innovasummit.com.br/).

Este ano o evento tem como foco a sustentabilidade, o empreendedorismo e a inovação, com o tema: conectando mentes por um futuro sustentável, e trará experiências imersivas e disruptivas para apresentar aos visitantes soluções inovadoras do mercado.

Além de proporcionar conhecimento, networking e gerar negócios, o Innova Summit tornou-se uma importante plataforma de lançamento de projetos e iniciativas que contribuem com a aceleração da inovação no país.

Este ano o formato e a disposição dos expositores no evento também apresentarão novidades, permitindo uma maior conexão entre as mais de 150 startups, empresas públicas e privadas, associações, entidades, investidores e visitantes.

O apresentador Otaviano Costa será o mestre de cerimônias do Innova Summit 2024, abrindo o palco principal para um time de peso: Felipe Titto (ator, sócio de rede de pizzarias, linha de vitamínicos, marca de sorvete e artigos para skatistas e palestrante), Sandra Chayo (diretora do grupo Hope, jurada no Shark Tank Brasil), Rony Meisler (cofundador da Reserva, CEO da Ar&Co, autor do Best-Seller “Rebeldes Têm Asas”), Wendell Carvalho (CEO e fundador do Grupo VIRTUS, Especialista em mudança comportamental e estratégias para atingir metas), Martha Gabriel (um dos maiores nomes nas áreas de negócios, tendências e inovação, autora dos best-sellers “Marketing Na Era Digital”, “Educar: A (R)Evolução Digital na Educação” e “Você, Eu e os Robôs”), Camila Farani (Empreendedora, Investidora e uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina) e Marcos Piangers (Palestrante TEDx, líder em Inovação e autor de best-seller).

Para o organizador do evento, Eduardo Moreira, Presidente do Instituto Conecta Brasil, o Innova Summit posiciona a capital do país na rota dos grandes negócios. Com o maior público em um evento de inovação gratuito no país, o Innova consegue mostrar que nem só de política e esfera pública é feita a nossa cidade.

“A 4ª edição do Innova Summit promete ser um marco na promoção da inovação e no estímulo ao empreendedorismo em nossa região. Com entrada gratuita, nosso propósito é democratizar o acesso ao conhecimento e criar oportunidades para que startups, empresários e entusiastas da inovação possam se conectar e gerar negócios significativos”, destaca.

Para o Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF, Leonardo Reisman, falar do Innova Summit é validar a inovação como um pilar fundamental para o progresso. “Temos aqui na capital federal um dos mais importantes encontros, com visibilidade internacional, para geração de oportunidades e impulsionamento de ideias. Serão mais de 30 mil pessoas, 150 startups, em um ambiente de networking e conexões que fortalecem com a meta de gerar R$ 150 milhões em negócios, com isso vemos a grandiosidade desta iniciativa não só para os profissionais e empreendedores que já estão no mercado, mas também como inspiração e porta de ingresso para a juventude”.

Programação intensa:

Quem quiser acompanhar a grade de programação pode acessar o site ou o aplicativo oficial do Innova Summit, o Innova App (disponível Android e iOS). Nos três dias de evento, os participantes terão acesso a muito conteúdo:

Palco Master – os maiores nomes do mercado com conteúdo de impacto compartilharão seus cases, conhecimentos, trajetórias, contribuindo com a evolução do ecossistema de inovação.

Palco inovação – painéis e palestras com temas de maior relevância nas frentes de tecnologia, web3.0, inovação e IA, trazendo ao palco referências e cases de sucesso.

Palco visionário – Duas frentes ocuparão este palco. A força do empreendedorismo Feminino e as principais novidades do universo Gamer.

Espaços de networking – ambientes interativos para a realização de encontros, reuniões, experiências imersivas e ativações digitais.

Trilha da sustentabilidade – um caminho INTERATIVO para guiar os participantes em uma jornada educativa, passando por estandes inovadores e experiências exclusivas focadas na sustentabilidade.

Quem promove

O Innova Summit é uma realização do Instituto Conecta Brasil, com apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF), Secretaria de Ciência Tecnologia e Inovação do DF e Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação, patrocínio do Banco de Brasília (BRB), Caixa Econômica Federal.

O Innova Summit

Realizado pelo Instituto Conecta Brasil (https://institutoconectabrasil.org.br/), o Innova Summit se destaca como o maior evento gratuito de empreendedorismo e inovação do país, com o maior público registrado no segmento. Além disso, se destaca com sua função social de promover conhecimento e gerar negócios de forma gratuita. Tem como objetivo explorar e desenvolver tecnologias disruptivas, promovendo o empreendedorismo, a inovação inclusiva, a economia criativa e práticas sustentáveis. É uma plataforma para troca de ideias, networking, capacitações e experiências transformadoras, abordando desafios sociais, econômicos e ambientais.

Serviço

Innova Summit 2024

Data: 12, 13 e 14 de junho

Horário: Dia 12, a partir de 18h30. 13 e 14 a partir de 14h

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Endereço: SDC – Ulysses Guimarães, Brasília – DF, 70655-775

Entrada Gratuita

Inscrições: https://www.innovasummit.com.br/