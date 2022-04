Com 91 metros, São Paulo terá a maior roda-gigante da América Latina

Custeada pela São Paulo Big Wheel (SPBW), ela terá 91 metros de altura e vista para a região da marginal Pinheiros, na zona oeste da capital

Gustavo Fioratti

Será instalada no parque Cândido Portinari, ainda neste semestre, uma roda-gigante que está sendo divulgada como a maior da América Latina.

Custeada pela São Paulo Big Wheel (SPBW), empresa classificada por chamamento público do governo do estado para executar a obra, ela terá 91 metros de altura e vista para a região da marginal Pinheiros, na zona oeste da capital paulista.

A roda-gigante supera equivalentes turísticas instaladas em cidades como Paris e Chicago. Mas sua estrutura fica aquém da London Eye, que tem 135 metros e fica na capital britânica, e também da de Dubai, que tem 210 metros de altura, entre outras. Até agora, o recorde latino-americano era da RioStar, no Rio de Janeiro, com 88 metros.

A previsão é inaugurar a versão paulista nas férias escolares de julho, segundo nota da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. A SPBW diz que ainda está estudando o valor da entrada para a atração.

Ela é composta de 42 cabines de observação com capacidade para até dez pessoas cada. O interior da cabine terá sistema de ar-condicionado, monitoramento por câmeras, interfones e serviço de wifi.

Também faz parte da estrutura, que terá peso total de mais de mil toneladas, uma iluminação que vai pontuar aquele pedaço na zona oeste da cidade.

A montagem já está em andamento e ocupará uma área de 4.500 metros quadrados, que é vizinho ao Villa-Lobos. As obras não devem interferir na visitação daquele espaço público, também segundo nota de secretaria.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para poder explorar o serviço de lazer, a SPBW pagará ao governo R$ 141 mil mensais ou 10% do valor do faturamento, prevalecendo o montante superior. Os valores vão ser destinados à administração do parque.

O projeto também prevê uma área de convivência integrada ao Cândido Portinari, assinada pelo escritório Levisky Arquitetos Estratégia Urbana, com acessibilidade para pessoas com dificuldade de mobilidade.