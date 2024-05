CNU foi adiado, mas provas já haviam chegado a 65% das cidades

Por Maria Tereza Castro

Agência de Notícias Ceub/Jornal de Brasília

As provas do Concurso Nacional Unificado (CNU), popularmente conhecido como Enem dos Concursos, estavam com aplicação prevista para este domingo, 5 de maio.

Porém, nesta sexta (3), o governo decidiu adiar o concurso.

A decisão ocorreu pela situação de emergência no estado do Rio Grande do Sul, que sofre com fortes chuvas e alagamentos. Uma nova data ainda não foi definida.

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e o ministro-Chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, participaram de coletiva de imprensa sobre o assunto.

Os ministros reconheceram que o cenário vivido no Rio Grande do Sul impossibilitaria a participação, pois a situação local se agrava a cada hora, afetando transportes e energia.

WSegundo a ministra, a decisão busca garantir a integridade física de todos os participantes.

“A gente queria reforçar que essa é a solução mais segura para todos os candidatos no Brasil inteiro, o adiamento da prova. [….] Seria impossível realizar a prova no Rio Grande do Sul, Com o adiamento, a gente busca garantir que todas as duas milhões e 144 mil pessoas inscritas no concurso que todo mundo vai fazer a prova nas mesmas condições”, disse a ministra.

Após ser questionada por jornalista, na ocasião, Esther Dweck declarou que as provas já estavam nas capitais e iniciariam o processo de interiorização desde quinta-feira, já tendo sido entregues a 65% das cidades de prova.

“A nossa ideia é recentralizar essas provas, a gente ainda não decidiu como, essa vai ser uma conversa da Cesgranrio com os Correios […] para que a gente possa garantir a integridade das provas e possa eventualmente aplicá-las”, explicou.

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos também pontuou que a organização ainda não agendou novamente o concurso, mas data para realização do Concurso Nacional Unificado (CNU) será divulgada dentro de algumas semanas. “Vamos divulgar a nova data assim que tivermos resolvido todas as questões logísticas que envolvem a realização da prova”, afirmou.

Em entrevista à Empresa Brasil de Comunicação (EBC) transmitida hoje (03/05), o ministro Paulo Pimenta, que é gaúcho, classificou a situação vivida pela população do Rio Grande do Sul como a maior catástrofe meteorológica da história do estado. Ele declarou que a prioridade no momento é o trabalho de resgate e de reestabelecimento.



Exames de nível nacional já foram adiados antes. Em 2020, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) foi adiado devido à pandemia de Covid-19.