CNBB suspende Assembleia dos Bispos de 2025 após a morte do papa Francisco

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

A CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) informou nesta terça-feira (22) que suspendeu a 62ª Assembleia Geral dos Bispos de 2025 em razão da morte do papa Francisco. O evento conta com a presença de religiosos de todo o país e ocorreria entre os dias 30 de abril e 9 de maio.

O evento, que é anual, só ocorrerá após a Páscoa de 2026. A nova data escolhida é entre os dias 15 a 24 de abril do próximo ano, também no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no município de Aparecida, em São Paulo, segundo a CNBB.

A mudança foi decidida nesta segunda (21) em reunião extraordinária. A votação foi realizada pelo Conselho Permanente da CNBB, que concordou com a mudança para 2026, seguindo a data em que costuma ocorrer a assembleia.

Estamos em luto. Com o falecimento do nosso querido papa Francisco, toda a igreja agora se coloca em oração. É um momento muito especial da igreja que, durante esses próximos dias, estará rezando pela alma do santo padre, papa.

Dom Ricardo Hoepers, secretário-geral da CNBB

Anteriormente, a CNBB divulgou que estava fazendo neste mês diversas reuniões de alinhamento para a realização da assembleia. A ideia era que esse ano o evento abordasse muitos temas sobre a missão da igreja no Brasil e a realidade no país.

O QUE É A ASSEMBLEIA GERAL DA CNBB?

O evento sempre tem um tema de reflexão. No período é abordado, segundo a conferência, “assuntos pastorais, de ordem espiritual e de ordem temporal, daqueles relativos à missão da Igreja e dos problemas emergentes referentes às pessoas e à sociedade, sempre na perspectiva da evangelização”.

Quem participa? Cardeais, os arcebispos, os bispos diocesanos, auxiliares e coadjutores, além dos bispos eméritos e administradores diocesanos. Membros de organismos e pastorais da Igreja são convidados e podem comparecer ao evento.

As assembleias gerais da CNBB ocorrem desde 1953. A primeira foi realizada em Belém, no Pará, em conjunto com o 6º Congresso Eucarístico Nacional. As outras edições, de acordo com a conferência, foram feitas em cidades diferentes: Aparecida (SP), Serra Negra (SP), Goiânia (GO), Rio de Janeiro (RJ), Roma (Itália), São Paulo (SP), Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), Itaici (SP) e Porto Seguro (BA).

Desde 2011, na 49ª edição, a assembleia passou a ser realizada no Santuário Nacional de Aparecida, em Aparecida (SP). Este seria o 14º ano que a reunião dos bispos aconteceria na cidade da Padroeira do Brasil.