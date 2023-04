Cinco ficam feridos em suposta troca de tiros entre PM e suspeitos em Paraisópolis, em SP

Francisco Lima Neto

São Paulo, SP

Uma criança foi atropelada e outras cinco pessoas ficaram feridas em uma suposta troca de tiros entre policiais militares e suspeitos de cometer assaltos em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, nesta segunda (3).



Os baleados foram socorridos e levados para hospitais da região. De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública) e a Polícia Militar, quatro deles são suspeitos, e dois foram presos.



Segundo a PM, na tarde desta segunda, uma equipe de patrulha em motocicletas flagrou dois homens em uma moto roubando pedestres dentro da comunidade. No momento da abordagem, os suspeitos teriam fugido, e os policiais iniciaram uma perseguição pelas ruas de Paraisópolis.



Um dos policiais caiu da moto, e outro que estava mais à frente continuou a perseguição até que os suspeitos também caíram da motocicleta em que estavam. Nesse momento, ainda segundo a PM, um dos suspeitos sacou uma arma de fogo, e o policial “se defendeu efetuando disparos.”



A corporação afirma que outra equipe de moto entrou na comunidade e avistou mais um suspeito armado. Ao tentar fazer a abordagem, os policiais foram surpreendidos por disparos que teriam partido de suspeitos escondidos nas vias, e houve troca de tiros.

A PM afirmou que, após análise de imagens e do relato dos policiais envolvidos, foi constatado que, no momento em que agente caiu da moto, um garoto que passava próximo ao local foi atingido pelo veículo sem que o policial percebesse. A corporação afirmou que ofereceu apoio à família da criança, que teve apenas escoriações.



Ainda segundo a SSP, foram apreendidos celulares roubados e as armas dos suspeitos. As polícias Civil e Militar analisam as imagens e ouvem os envolvidos na ocorrência.



A ocorrência foi encaminhada para o 34º DP (Vila Sônia).



Nas redes sociais, moradores de Paraisópolis protestaram contra a atuação da polícia.