Cidade de SP vai vacinar crianças de 3 e 4 anos com comorbidades a partir desta quarta (20)

Isabela Palhares

São Paulo, SP

A Prefeitura de São Paulo inicia nesta quarta-feira (20) a vacinação de crianças de 3 e 4 anos com comorbidades, deficiência ou indígenas contra a Covid-19. O público estimado é de cerca de 15 mil crianças.

Na última sexta-feira (15), o Ministério da Saúde recomendou a aplicação do imunizante Coronavac nessa faixa etária.

Segundo a gestão Ricardo Nunes (MDB), a vacinação não começará para o público geral dessa faixa etária porque a cidade não tem estoque suficiente de doses. São mais de 313 mil crianças de 3 e 4 anos na capital.

Para que as crianças de 3 e 4 anos possam receber a vacinação, os responsáveis precisam apresentar documento de identificação delas e um comprovante da condição de risco, como receitas ou relatórios, com a identificação do paciente, número do CRM (Conselho Regional de Medicina) com carimbo do médico e na validade de dois anos de emissão.

O uso emergencial da vacina nessa faixa etária foi aprovado de forma unânime pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) na quarta-feira (13), sem restrições.

O esquema vacinal indicado para a vacinação infantil é igual ao do restante da população: mesma dosagem e intervalo de 28 dias entre a primeira e a segunda dose.

Segundo a prefeitura, a partir desta quarta, os responsáveis pelas crianças de 3 e 4 anos sem comorbidades ou deficiências podem fazer inscrição nas UBSs (unidades básicas de saúde) para o recebimento de doses remanescentes. Eles devem procurar a unidade mais próxima de casa ou da escola e apresentar documento com endereço e telefone.

A recomendação sobre o uso da Coronavac na faixa etária de 3 a 5 anos já era esperada. Como mostrou a reportagem, a câmara técnica já tinha recomendado a vacinação de crianças com qualquer vacina aprovada pela Anvisa.

Quando recomendou a vacinação das crianças dessa idade, o Ministério da Saúde orientou estados e municípios a utilizarem as doses em estoque e afirmou que está negociando a compra de mais unidades.

Após a decisão da Anvisa, o secretário de estado da Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, afirmou à reportagem que o Butantan vai importar as doses da China. Segundo ele, a partir da encomenda das vacinas pelo Ministério da Saúde ao instituto, a estimativa de entrega no Brasil é de 45 dias.