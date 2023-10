Cidade de São Paulo reajusta tarifas de táxi a partir de 28 de outubro

O valor inicial da corrida passará de R$ 5,50 para R$ 6 nas categorias de táxis Comum, Comum-Rádio e Especial

A corrida de táxi ficará mais cara na cidade de São Paulo a partir do dia 28 de outubro deste ano. De acordo com portaria da Secretaria Executiva de Transporte e Mobilidade Urbana publicada no Diário Oficial desta quarta-feira, 18, a bandeirada, ou seja, o valor inicial da corrida passará de R$ 5,50 para R$ 6 nas categorias de táxis Comum, Comum-Rádio e Especial.

Para estas categorias, a tarifa quilométrica (valor por quilômetro rodado) passará de R$ 4 para R$ 4,25, enquanto a tarifa horária (quando o carro fica parado ou circula a menos de 15 quilômetros por hora) passa de R$ 49 para R$ 51.

Conforme a medida anunciada, para a categoria Luxo, a bandeirada passará de R$ 8,25 para R$ 9. Neste caso, a tarifa quilométrica aumentará de R$ 6 para R$ 6,38 e a tarifa horária passará de R$ 73,50 para R$ 76,50.

Fica mantido o porcentual de 30% da Bandeira 2 na tarifa quilométrica, que é acionada das 20 horas às 6 horas da manhã de segunda a sábado e domingo e feriado o dia todo. Essa regra vale para todas as categorias.

Estadão Conteúdo