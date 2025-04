Ciclone extratropical provocará temporais em SP e outros três Estados; veja previsão

A formação de um ciclone extratropical próximo à costa Sudeste do Brasil deve provocar chuva e ventania em São Paulo e outros três Estados do País nos próximos dias, segundo a Climatempo.

No decorrer desta quarta-feira, 23, temporais são previstos para Mato Grosso do Sul (especialmente na região oeste do Estado). Na quinta-feira, 24, as fortes chuvas atingem o centro-sul e o leste de Mato Grosso do Sul, o Paraná, parte de Santa Catarina (sobretudo as localidades mais próximas ao Paraná) e o Estado de São Paulo.

Especialmente no Paraná e em São Paulo, há condições para a formação de linhas de instabilidade que provocam ventania e granizo, com rajadas que podem variar de 60 a 80 km/h.

Já na sexta-feira, a chuva diminui no Sul do Brasil e no Mato Grosso do Sul, mas será frequente em São Paulo. O risco de ventania e granizo é mais baixo, mas a expectativa é de grande volumes elevados de precipitação, especialmente no leste e norte do Estado, incluindo a capital paulista.

Em virtude das chuvas, há condições para a formação de alagamentos e enchentes. Já por conta dos vento fortes, há potencial de queda de galhos e árvores.

“Deve-se dar atenção especial em áreas de encosta, por causa do risco de deslizamentos”, alerta o Climatempo.