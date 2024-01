Chuvas são esperadas por todo o Brasil

A previsão é de que a ZCAS siga atuando no Brasil pelo menos até o próximo domingo (7). Até lá, as chuvas devem continuar

O ano de 2024 começou com uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) sobre o Brasil, trazendo chuvas volumosas para o país, principalmente no Centro-Oeste e no Sudeste. Assim, foram observados alagamentos em várias regiões, como no Distrito Federal, que teve a Vila Cauhy e o Corumbá com fortes tempestades.

No Nordeste, além da ZCAS, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) também ajudou a aumentar a umidade e as condições para chuva.

Em 24 horas, foram registrados mais de 100 mm de chuva em vários estados brasileiros, inclusive em regiões do norte de Minas Gerais, que sofriam com a seca extrema há meses.

A previsão é de que a ZCAS siga atuando no Brasil pelo menos até o próximo domingo (7). Até lá, grande parte do Nordeste, o Espírito Santo e a maioria das áreas de Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, grande parte de Mato Grosso e também o Tocantins e áreas do Pará vão continuar tendo pancadas de chuva frequentes e que podem ser fortes e volumosas em vários momentos.

Áreas desses estados e do interior do Maranhão, do Piauí e Bahia poderão acumular quase toda a média de chuva para o mês de janeiro.

A ZCAS é o principal sistema meteorológico provedor de chuva durante o verão do Brasil. Os grandes volumes de chuva que caem durante a atuação de umas ZCAS podem causar muitos transtornos, tanto nos campos quanto em áreas urbanas. Mas é a chuva da ZCAS que garante as reservas hídricas para os períodos de seca do outono inverno.