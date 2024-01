Fortes chuvas causam alagamento na Vila Cauhy

Os bombeiros foram acionados para auxiliar os moradores que estavam em suas residências e precisavam ir para um lugar seguro

O ano começou com fortes chuvas no Distrito Federal, e a Vila Cauhy, que fica às margens do Córrego Riacho Fundo, no Núcleo Bandeirante, vem sofrendo com isso.

O grande volume de água fez com que o Córrego enchesse, inundando várias casas. Ontem (2), por volta das 19h30, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) precisou ser acionado para auxiliar os moradores que estavam em suas residências e precisavam ir para um lugar seguro.

Imagens feitas pela corporação mostraram a água já acima dos joelhos. Além do auxílio prestado, os bombeiros também fizeram o gerenciamento de risco e permaneceram no local até que o nível da inundação baixasse. Não foram registradas vítimas.

Em outros locais do DF, como em Taguatinga, a chuva também fez estragos ontem. Durante um temporal à tarde, o Pistão Sul, que fica próximo ao Taguatinga Shopping, ficou completamente inundado. Em Arniqueiras, um automóvel chegou a ser arrastado pela enxurrada e ficou preso em um buraco na via.