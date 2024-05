Chuvas no RS: moradores de 6 cidades devem deixar áreas de risco

Detritos se acumulam em uma ponte sobre o rio Pardinho após fortes chuvas em Sinimbu, na região do Vale do Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, Brasil, em 1º de maio de 2024. O número de vítimas após fortes chuvas no estado do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil aumentou para oito mortos e 21 desaparecidos, disseram as autoridades regionais na quarta-feira. Os dilúvios deslocaram aproximadamente 1.400 pessoas em mais de 100 municípios em todo o estado, a maioria das quais, segundo autoridades da defesa civil, foram transferidas para abrigos. (Photo by Anselmo Cunha / AFP)