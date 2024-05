Chuvas no Rio Grande do Sul: saiba como ajudar a partir de Brasília

Por Marcelo Cavalcanti

Agência de Notícias Ceub/Jornal de Brasília

O maior desastre socioambiental no estado do Rio Grande do Sul tem comovido pessoas em todo o Brasil. No Distrito Federal, há espaços destinados a receber doações.

Como ajudar

Todo o país está envolvido na campanha solidária para ajudar os gaúchos que perderam tudo, nesse cenário quase apocalíptico.

O governo do estado lançou um pix (92.958.800/0001-38) para arrecadação de doações, onde qualquer pessoa pode contribuir com qualquer valor.

Além disso, os consulados de torcedores do Inter e do Grêmio, em Brasília se mobilizaram para divulgar os pedidos de doação no pix do governo estadual, além de receberem mantimentos como: água, roupa e produtos de higiene visando enviar para o Rio Grande do Sul.

Quais são os pontos de coleta aqui em Brasília?

Shopping Pátio Brasil

Tia Zélia Restaurante – Vila Planalto

Esc Representação do RS – SHIS QI 11, conjunto 1, casa 9

CTG Estância Gaúcha do PLanalto

Galeteria Serrana – 404 sul

Hospital veterinário STARVET, Edifício Azaelas, Águas Claras

CTG Jayme Cateano Brum

Faculdade Anhanguera Taguatinga Shopping

Óticas Carol – 304 sudoeste

Djalma Dias – Guará

Banco do Brasil sede 2

Paróquia do Santo Expedito – 303/304 norte

Franck Rodrigues – 308 norte

Desiderata, QI 11, lago sul

Endossa – 306 norte

Desapeguei Bonito – 702 norte

Caroline Melo Store – Samambaia Norte

BSB Coworking – 516 sul

Race Bootcamp – 403 sul

FAB – Base Aérea militar de Brasília

Venâncio Shopping

Acuas Fitness Academia

CEUB

O que doar?

Os itens mais importantes para a doação são:

Água

Cobertores

Material de higiene

Fraldas (infantil e adulto)

Mamadeiras

Leite em pó

Ração para animais

Cestas básicas

Absorventes femininos

Roupas Íntimas

Lanternas

Calçados