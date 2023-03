Chuvas intensas e ventos fortes são esperados no MA e PA

Há risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, além de deslizamentos de encostas, em cidades com áreas de risco

A Defesa Civil Nacional divulgou um alerta de “chuvas intensas nos estados do Maranhão e Pará para esta quarta-feira (15). A previsão é ventos com velocidade superior a 100 quilômetros por hora (km/h) e acumulados de chuvas acima de 100 milímetros.

“Há risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, além de deslizamentos de encostas, em cidades com áreas de risco. As regiões de maior risco de desastres são o norte, o centro e o oeste maranhense, o nordeste e o sudeste paraense e a área metropolitana de Belém”, informou em nota a Defesa Civil.

O órgão orienta os moradores dessas regiões de risco a se inscreverem nos serviços de alerta. Para tanto, basta enviar SMS com o CEP do local onde mora, ou outro local de interesse, para o número 40199.

“Não há limite de locais cadastrados e o serviço é totalmente gratuito para a população. A partir da previsão de desastre, a população receberá um aviso contendo informações de risco e orientações para a autoproteção”, acrescenta a Defesa Civil.

É também recomendado que as pessoas fiquem atentas aos alertas publicados no Twitter da Defesa Civil Nacional e do Instituto Nacional de Meteorologia.

Diante da situação, o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) alterou o nível operacional para alerta Laranja, além de manter monitoramento 24 horas por dia.

Receba alertas via WhatsApp

É possível também receber alertas de desastres por meio do aplicativo WhatsApp. Para tanto, é necessário se cadastrar pelo telefone (61) 2034-4611 ou no link.

Na sequência, é necessário interagir com o robô de atendimento (chatbot), enviando um simples “Oi”. “Após essa primeira interação, o usuário poderá compartilhar sua localização atual ou escolher qualquer outra do seu interesse e, dessa forma, receber as mensagens que serão encaminhadas pelos órgãos de defesa civil locais”, mostra aplicativo.

O robô então perguntará se a pessoa deseja receber os alertas da Defesa Civil. Caso a resposta seja positiva, o chatbot apresentará os termos de uso e política de privacidade, que regulamentam o projeto, e o pedido para o aceite do usuário, para então solicitar, ao usuário, a localização para a qual deseja receber os alertas.

A Defesa Civil Nacional acrescenta que é possível cadastrar “várias localizações diferentes, pensando nos lugares que frequenta, que deseja monitorar ou mesmo se for fazer alguma viagem”.

O órgão preparou algumas orientações de ações a serem adotadas antes, durante e após chuvas intensas, pela população.

Prevenção

– Coloque documentos e objetos de valor em sacos plásticos bem fechados e em local protegido e de fácil acesso;

– Deixe móveis e utensílios em locais altos;

– Desligue os aparelhos elétricos, o quadro geral de energia e feche o registro de entrada de água;

– Tenha sempre lanternas e pilhas em condições de uso. Não use velas ou lamparinas devido ao risco de incêndio;

– Se houver risco de deslizamentos na região onde você mora, fique atento a qualquer sinal de rachaduras no terreno ou nas paredes;

– Cadastre-se para receber alertas. Envie um SMS para o número 40199, informando o CEP de sua residência.

Durante temporal

– Feche bem as portas e janelas;

– Auxilie crianças, idosos e pessoas com dificuldade de locomoção, próximas a você;

– Evite contato com a água de alagamentos, pois pode estar contaminada e provocar doenças;

– Nunca atravesse ruas alagadas, porque a força da água poderá arrastá-lo;

– Não pare o carro perto de árvores ou postes, porque eles podem cair ou atrair raios;

– Se houver qualquer sinal de movimentação no terreno, procure um local seguro.

Após inundação

– Se a chuva alagar sua casa, lave e desinfete o chão, paredes, objetos caseiros e roupas atingidas. Use luvas e botas ou sacos plásticos duplos nas mãos e pés;

– Raspe toda a lama e retire o lixo do chão, das paredes, dos móveis e dos utensílios;

– Não use água de fontes naturais e poços depois do alagamento, porque podem estar contaminados;

– Volte para casa durante a luz do dia.

Com informações da Agência Brasil