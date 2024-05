Chuvas excessivas atingem parte do RS nos próximos dias, diz MetSul

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

A previsão de mais chuva em parte do Rio Grande do Sul deve prolongar as enchentes em áreas mais castigadas, diz a MetSul.



Uma frente fria associada a um ciclone extratropical na costa da Argentina levará “chuva excessiva” para o RS. A chuva deve durar vários dias consecutivos, o que deve causar alagamentos e piorar a situação de cidades que já enfrentam enchentes.



Também há risco de deslizamentos de terra e quedas de barreiras em rodovias. “O novo episódio de chuva é extremamente preocupante porque se dá com o estado ainda em condição critica”, explica a MetSul.



A chuva deve se concentrar em pontos do Norte e Nordeste do estado, sobretudo na região da Serra.

Para os próximos dias, estão previstos de 100 mm a 200 mm de chuva.



Apesar do volume de chuva não ser considerado extremo, ele atingirá as cabeceiras de vários rios, que deságuam no Guaíba. “Quando chove, a água escoa pela rede pluvial pelas galerias e canos até o Guaíba, mas neste momento a rede pluvial está tomada pelas águas da enchente, logo o que choverá não será absorvido como normalmente ocorre pela macrodrenagem e a água se acumulará com alagamentos”, explica a MetSul.



A MetSul ressalta que o ciclone que atinge a Argentina não vai se aproximar do Rio Grande do Sul.



COMO FICA O TEMPO NOS PRÓXIMOS DIAS?



Nesta quarta-feira (8), a frente fria avança pelo estado com chuva. A previsão é de vento forte antes da chuva em várias cidades do Norte.



Na quinta-feira (9), o tempo melhora na maioria das cidades gaúchas. No Norte, ainda há previsão de chuva. Pode haver elevação temporária do nível do Guaíba, que já estar em patamar crítico.



Na sexta (10), a instabilidade volta e há previsão de chuva forte. O tempo ruim persiste no fim de semana e começo da semana, o que vai levar aos altos volumes de chuva.



O tempo só melhora entre terça (14) e quarta (15) com uma massa de ar polar. A previsão é do MetSul.