Chuvas causam interdição em trechos de 10 rodovias federais na Bahia

São Paulo, SP

Subiu para 10 o número de estradas interditadas na Bahia após estragos causados pelas fortes chuvas que atingem o centro-sul do estado desde a semana passada. As informações são da Polícia Rodoviária Federal.

A BR 101 é o local mais afetado, com cinco pontos de interdição. Os bloqueios foram causados pelo desmoronamento de barranco, desabamento de acostamento ou queda de barreiras, informou a polícia.

Há interditação total de pista em duas rodovias. Segundo a Polícia Rodoviária, a força de um rio deixou um “enorme buraco” na BR 330, km 866. Já na BR 349, km 833, a estrada cedeu e apenas veículos de pequeno porte podem fazer um desvio pelo acostamento.

As chuvas na Bahia já deixaram 21 mortos e 77 mil desabrigados. Segundo a última atualização do Sudec (Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia), são 358 pessoas feridas e 471.786 pessoas afetadas.

Ao todo, 136 cidades – número equivalente a 30% do total de municípios baianos – estão em situação de emergência reconhecida pelo governo estadual. As chuvas de dezembro na Bahia já são as mais intensas desde pelo menos 1989, segundo dados do Inema (Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos).

O governador da Bahia, Rui Costa (PT) reclamou hoje da verba disponibilizada pelo governo federal para socorrer os municípios afetados pelos temporais. O presidente Jair Bolsonaro (PL) editou uma MP (Medida Provisória) para liberar R$ 200 milhões para reconstruir rodovias prejudicadas pelas chuvas, sendo R$ 80 milhões para o Nordeste, R$ 70 milhões para o Norte e R$ 50 milhões para o Sudeste.

“Eu queria fazer um apelo, porque não é possível recuperar as estradas federais com R$ 80 milhões para o Nordeste”, disse Rui Costa em entrevista coletiva, em Ilhéus.

Chuva

Dois fenômenos meteorológicos foram responsáveis pelas chuvas fortes que atingem a Bahia: a ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul) e a frente fria vinda do Espírito Santo.

A ZCAS é um dos principais sistemas meteorológicos causadores de chuva no Brasil durante o verão. É formada por uma faixa de nuvens que normalmente se estende do sul da Amazônia até a região Sudeste, abrangendo também o Centro-Oeste. Se localizada mais ao sul do que o normal, pode atingir estados como Paraná e Santa Catarina; se mais ao norte, como agora, afeta a Bahia, o Piauí e até o Maranhão.

Segundo o meteorologista do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), Mamedes Luiz Melo, a ZCAS e a frente fria vinda do Espírito Santo atuaram três vezes no mês de dezembro na Bahia: o primeiro, entre os dias 1 e 2, mas com baixa intensidade; o segundo, entre os dias 7 e 12, agora mais intensos; o último, por fim, às vésperas do Natal, também com intensidade alta.

“Foram dois episódios de grande intensidade que aconteceram no mesmo local, num curto espaço de tempo. A região já havia sido castigada e o solo estava encharcado, o que contribuiu para um impacto maior para a população”, explicou.

Veja a lista completa, com informações da Polícia Rodoviária Federal:

Interdição parcial

BR 101, km 660, Itapebi

Desmoronamento de barranco

BR 420, km 244, Laje

Sinalização Siga e Pare

BR 330, entre os kms 807 e 860, Jequié

Há diversos pontos de interdição parcial por conta de árvores e galhos caídos na pista

BR 101, km 314, Tancredo Neves

Desmoronamento de acostamento

BR 101, km 316, Tancredo Neves

Queda de barreira

BR 101, km 351, Teolândia

Ocorreu o desabamento do acostamento BR 101, km 345, Teolândia Ocorreu um desmoronamento de barranco

Interdição total

BR 330, km 866, Ubatão

Afundamento de pista. A força do rio danificou a rodovia deixando um enorme buraco. Desvio pela cidade para veículos de pequeno porte

BR 349, km 833, Santa Maria da Vitória

A pista cedeu. Desvio sendo feito de forma precária por parte do acostamento, apenas para veículos pequenos.

Pista liberada

BR 330, km 792, Jequié

Pista foi liberada, porém a passagem de veículos pesados ainda causa preocupação, motivo pelo qual o trânsito desse tipo de veículo deve ser evitado.