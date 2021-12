Chuva deve dar trégua na BA até terça; MG tem alerta para chuvas intensas

Um alerta avisa para o perigo potencial de chuvas intensas em uma área que abrange 576 municípios e sobre o perigo de tempestades

As fortes chuvas que provocaram situações de emergência no sul da Bahia deve dar uma trégua no início da semana. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) não há previsão de chuvas intensas até a próxima terça-feira (14).

Já para Minas Gerais, onde as chuvas causaram estragos na região norte do estado, o Inmet emitiu dois alertas hoje para quase todo o estado, válidos até as 10h de amanhã.

Um alerta avisa para o perigo potencial de chuvas intensas em uma área que abrange 576 municípios, enquanto outro, sobre o perigo de tempestades, afeta 283 cidades. A região do Vale do Jequitinhonha (MG), uma das mais afetadas pelas tempestades, também deve ter chuvas menos fortes até terça.

No norte de Minas Gerais, que faz fronteira com a Bahia, as fortes chuvas deixaram mais de 1.900 pessoas desalojadas, segundo balanço da Defesa Civil, e o governo do estado declarou 31 municípios em situação de emergência.

Na Bahia, após quase uma semana de chuvas torrenciais que deixaram casas inundadas, rios transbordados e estradas e pontes destruídas e algumas cidades incomunicáveis, as inundações deixaram cinco mortos e mais de 3.000 pessoas desalojadas. Ao todo, 70.000 pessoas foram afetadas.

Mais chuva até o próximo final de semana

De acordo com a Climatempo, a previsão é de que até o próximo fim de semana uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) se configure sobre o país trazendo mais chuvas. A ZCAS é o principal sistema meteorológico do verão no Brasil responsável por um período prolongado de chuva frequente e volumosa sobre parte das regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste.

A chuva será volumosa nos três estados do Centro-Oeste, no Distrito Federal, em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e sobre muitos estados da região Norte.

A previsão é de uma sequência de dias com bastante nebulosidade e com chuva que vai e volta nessas áreas, inclusive nas capitais São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia, Brasília, Campo Grande e Cuiabá.