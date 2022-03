Chuva deixa alunos e funcionários ilhados em escola em Guarulhos

Para chegar à escola Brigadeiro Haroldo Veloso, próxima à rua Jamil João Zarif, os bombeiros precisaram recorrer a um bote inflável

A forte chuva que atingiu a Grande São Paulo nesta segunda-feira (14) deixou uma escola estadual ilhada em Guarulhos. Também houve queda de árvores e desabamentos.

Para chegar à escola Brigadeiro Haroldo Veloso, próxima à rua Jamil João Zarif, os bombeiros precisaram recorrer a um bote inflável.

Segundo a Secretaria da Educação de São Paulo, cerca de 110 estudantes e 20 funcionários estavam no local neste fim de tarde . “Estão em segurança no 1º andar da unidade e sem correr nenhum risco”, diz a pasta em nota.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, na região metropolitana, até as 17h40, foram 41 quedas de árvores e sete desabamentos ou desmoronamentos. Também houve 27 chamados para enchentes e alagamentos. A corporação afirma que não há vítimas.

A capital paulista chegou a ficar, das 12h21 às 16h48, em estado de atenção para alagamentos, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências, da Prefeitura de São Paulo).

Em Itaquera, na zona leste da capital, o rio Verde transbordou no início da tarde, diz o CGE.

O maior índice pluviométrico desta segunda, 73,4 mm de chuva, foi verificado no Itaim Paulista, também na zona leste.

No sábado (12), Diogo Donathello Costa Viveiros, 21, morreu após tentar ajudar vizinhos durante o transbordamento do córrego Aricanduva, na região de São Mateus, zona leste. Seu corpo foi encontrado apenas no domingo (13).

De acordo com moradores da região, o jovem, acompanhado do irmão mais velho, tentou usar uma ponte improvisada com madeira e tapumes sobre o córrego para auxiliar um grupo de pessoas ilhadas pelo alagamento.