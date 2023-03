Chefe de Direitos Humanos da ONU menciona Brasil ao criticar racismo e discriminação no mundo

A violência policial contra pessoas negras também foi destacada, um “exemplo do dano estrutural enraizado na discriminação racial”

O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos denunciou, nesta terça-feira (7), “a ameaça virulenta” da discriminação e do racismo e criticou a violência contra as mulheres, as pessoas LGBTQIA+ e outras minorias no mundo.

“A discriminação e o racismo são ameaças virulentas, tanto à dignidade humana quanto às nossas relações como seres humanos”, alertou Volker Turk, em seu primeiro discurso perante o Conselho de Direitos Humanos desde que assumiu o cargo há seis meses.

“Eles dão armas ao desprezo. Humilham e violam os direitos humanos, alimentam rejeições e desesperam e impedem o desenvolvimento”, acrescentou o responsável em um vibrante discurso, no qual revisou os casos mais flagrantes de violação dos direitos humanos no mundo, do Afeganistão ao Irã, passando pelo Brasil.

O alto comissário destacou a violência policial em muitos países contra pessoas negras, um “exemplo do dano estrutural profundamente enraizado na discriminação racial”.

Citou relatórios recentes de seus serviços na França, Reino Unido, Irlanda e Austrália, mas especialmente no Brasil, onde o número de brancos mortos pela polícia caiu 31% em 2021, mas o de negros aumentou 6%.

Na véspera do Dia Internacional da Mulher, Turk também alertou sobre “o alcance e a magnitude da discriminação contra mulheres e meninas, uma das piores violações dos direitos humanos no mundo”.

E denunciou a situação no Afeganistão, onde o Talibã privou as mulheres da maior parte de seus direitos humanos, e no Irã, onde os manifestantes exigem mais direitos para as mulheres, em muitos casos colocando suas vidas em perigo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com relação aos avanços nesta área, Turk citou o progresso em Serra Leoa e na Espanha.

Mulheres e meninas não são as únicas vítimas desse “discurso de ódio”, acrescentou Turk. Também sofrem ataques “pessoas de origem africana, judeus, muçulmanos, pessoas LGBTQIA+, refugiados, migrantes e muitas outras pessoas de grupos minoritários”.

Da mesma forma, o responsável lamentou “provocações deliberadas (…) que tentam abrir brechas entre as comunidades”, como quando ativistas de extrema direita profanaram recentemente cópias do Corão na Suécia. “É muito perigoso”, afirmou.

© Agence France-Presse