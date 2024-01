Celular Seguro tem 12 mil alertas de roubo e perda em 1º mês de programa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Um mês depois do lançamento do programa Celular Seguro, cerca de 12 mil aparelhos foram bloqueados por perda ou roubo, informou o Ministério da Justiça.

Aplicativo do governo federal recebeu 12.591 alertas de bloqueio desde o lançamento, em 19 de dezembro.

Foram 5.496 alertas de roubo, 3.965 de furto e 2.529 de perda. Outros 601 não especificaram a ocorrência.

São Paulo foi o estado que registrou mais alertas, com 3.288. Em seguida, aparecem o Rio de Janeiro (1.567), Bahia (940) e Pernambuco (778).

O Ministério da Justiça também informou que mais de 1,2 milhão de usuários fizeram o cadastro no sistema. O aplicativo está disponível para smartphones Android e iPhones.

APLICATIVO BLOQUEIA CELULARES ROUBADOS

O governo firmou acordo com bancos e operadoras para conseguir bloquear o conteúdo de celulares roubados assim que receber o alerta. “Com apenas um clique, a vítima enviará um aviso simultaneamente para a Anatel, para os bancos, para as operadoras de telefonia e para os demais aplicativos”, disse o secretário-executivo do Ministério da Justiça Ricardo Capelli.

“Caso você seja roubado, é só acionar o sistema por um computador que operadora telefônica e bancos são notificados no mesmo instante, bloqueando acessos”, explicou o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, em postagem nas redes sociais.

“Uma medida importante para diminuir a dor de cabeça e as perdas financeiras de quem passa por furto ou roubo”, completou o ministro.