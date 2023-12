Caso Amélia: vídeos mostram criminoso e adolescente

O homem nas imagens seria Janildo da Silva Magalhães, de 38 anos, que foi preso após exames de DNA comprovarem que ele abusou sexualmente de Amélia antes de ser morta

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) divulgou, nessa semana, dois vídeos que mostram o abusador sexual e assassino de Amélia Vitória de Jesus, de 14 anos, com ela e após os crimes. O caso aconteceu no dia 30 de outubro, em Goiânia.

Segundo a corporação, a adolescente teria saído de case por volta das 16h para buscar a irmã mais nova na escola, mas não voltou para casa. Em um dos vídeos, é possível ver o homem passando de bicicleta com Amélia.

O homem nas imagens seria Janildo da Silva Magalhães, de 38 anos, que foi preso após exames de DNA comprovarem que ele abusou sexualmente de Amélia antes de ser morta.

Ao sair de casa, Amélia, segundo a tia, não teria levado o celular, pois estava chovendo, e teria ido a pé porque a bicicleta estava estragada. Após o crime, outras imagens mostram o homem voltando sozinho pelo mesmo caminho.

O corpo da menina foi encontrado envolto em um lençol em uma calçada, no sábado (02). Janildo, ainda de acordo com a PCGO, é aposentado por invalidez e possui histórico por crimes sexuais, furtos, roubos, tráfico de drogas e homicídio.

Segundo a polícia, o suspeito teria saído para praticar assaltos na região, mas, aproveitando a pouca movimentação do local, abordou a menina com uma faca. Janildo teria levado Amélia aos fundos de uma casa e a estuprou pela primeira vez.

Após o primeiro crime, Janildo colocou a vítima no cano da bicicleta e, ainda a ameaçando com a faca, a levou para seu esconderijo abandonado onde usava drogas e escondia objetos roubados.

Após estuprá-la diversas vezes, o homem decidiu matar a menina. Segundo o laudo o Instituto Médico Legal (IML), a adolescente foi morta asfixiada.