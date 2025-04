Casal morre após formação de cabeça d’água em cachoeira em Minas Gerais

A corporação foi chamada na noite de sábado (19) na cachoeira Bocaina, no parque estadual Serra do Intendente, no município de Conceição do Mato Dentro, na região central do estado, a 164 km de Belo Horizonte.

Os militares chegaram ao local por volta das 1h45 deste domingo, após ter de superar uma outra cabeça d’água durante o percurso de subida do rio.

Na cachoeira, um grupo de oito pessoas relatou que estava assustado mas bem, e que um casal que estava com eles foi arrastado por uma correnteza que se formou de forma repentina, fenômeno conhecido como cabeça d’água.

Os bombeiros passaram a madrugada com o grupo. Na manhã deste domingo, levaram as pessoas resgatadas por um caminho pela parte mais rasa por dentro do rio até um local seguro.

As buscas pelo casal desaparecido também iniciaram durante a manhã, com o auxílio de um helicóptero Arcanjo, e os corpos foram encontrados por volta do meio-dia.

A identidade e idade das vítimas não haviam sido informadas pela corporação até a publicação da reportagem.

A cabeça d’água é o aumento repentino do volume de um rio ou ribeirão provocado por fortes chuvas. O principal indício da ocorrência do fenômeno é o aumento de galhos e folhas na correnteza, segundo os bombeiros. Além disso, a cor da água fica mais escura. Diante destes sinais, é fundamental ir para um ponto seguro em terra.