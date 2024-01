Casal encontrado morto em SC discutiu minutos antes, diz polícia

Após a discussão durante um churrasco, Eduarda Gorgik, de 25 anos, e o empresário Sergio Correa, de 59, subiram juntos até o apartamento

O casal encontrado morto em um apartamento em Santa Catarina foi visto discutindo em um churrasco no mesmo prédio minutos antes dos tiros serem ouvidos.

Após a discussão durante um churrasco, Eduarda Gorgik, de 25 anos, e o empresário Sergio Correa, de 59, subiram juntos até o apartamento. Minutos depois, ocorreram os dois disparos.

A polícia teve acesso às imagens do prédio e 10 testemunhas foram ouvidas até o momento. Algumas dessas pessoas relataram que o homem era ciumento e controlador e, inclusive, não deixava Eduarda sair muito de casa sem a companhia dele.

Feminicídio seguido de suicídio. Para o delegado Ícaro Malveira, a hipótese principal é de que o empresário matou a jovem e tirou a própria vida.

RELEMBRE O CASO

Eduarda Gorgik e Sergio Correa foram encontrados mortos no dia 14 de janeiro. Eles foram vistos com vida pela última vez em um churrasco com amigos em Itapema (SC).

Um revólver foi encontrado próximo aos corpos das vítimas e o empresário tinha passagens pela polícia. A PM de Santa Catarina informou que havia registros contra Sergio Correa por ameaça e lesão corporal.

Imagens do circuito de câmeras do prédio mostram o momento em que Eduarda escondeu celulares em um hidrante. O vídeo mostra Eduarda saindo rapidamente do apartamento na tarde do dia 13 de janeiro. Ação durou menos de 20 segundos.

EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 -Central de Atendimento à Mulher- e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

PROCURE AJUDA

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.