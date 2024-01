‘Avó pediu para não atirar’, conta avô de menina morta em briga de trânsito

A avó de Melissa Maria Ribeiro teria pedido ao suspeito para não atirar. “Ela [avó] só falou que pediu para que eles não atirassem

Os avós da menina de 6 anos que morreu após ser baleada na cabeça em rodovia de MG falaram nesta segunda-feira (22) sobre o caso.

A avó de Melissa Maria Ribeiro teria pedido ao suspeito para não atirar. “Ela [avó] só falou que pediu para que eles não atirassem. Ele [atirador] apontou a arma e ela pediu para ele não atirar, mas ele atirou”, lamentou o avô da garota em entrevista para a rádio Itatiaia. Ele não teve a identidade divulgada.

Além da menina, estavam no carro o pai dela, que dirigia, a avó e outra criança, de 3 anos. A família voltava para a cidade de Raposos, na região metropolitana de Belo Horizonte, após visitar a obra de uma casa do pai de Melissa em Igarapé, também na Grande BH.

O velório e enterro aconteceram na manhã desta segunda. O corpo de Melissa foi enterrado no Cemitério Municipal de Raposos.

A família passava pela Fernão Dias, na altura de Contagem, no fim da tarde de domingo (21) quando o carro foi fechado por outro veículo. Depois de uma breve discussão, o motorista atirou, acertando a criança.

“Ela caiu já morta nos meus braços. […] Eu quero justiça para pegar ele [o suspeito de atirar]. Por que ele fez isso? Nós vínhamos para casa tranquilos. Não tinha nada”, lamentou a avó em entrevista à TV Globo durante velório.

O CASO

Melissa foi atingida com um tiro na cabeça neste domingo. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada ao hospital, mas não resistiu. A PM informou que prestou apoio no socorro até o hospital Municipal de Contagem após serem acionados pelo pai da menina.

Familiar conta que situação foi banal. “Foi uma fechada que teve no trânsito, simplesmente. O carro encostou do lado, xingou alguns nomes e sumiu. Depois de algum tempo, ele voltou pela direita, pelo acostamento, e atirou. Uma coisa tão besta, que é uma discussão no trânsito”, contou a pessoa, que preferiu não ter o nome divulgado, em entrevista à TV Globo.

A criança estava dentro do carro com familiares, na rodovia BR-381, na altura do bairro Cidade Industrial, em Contagem. O suspeito não foi identificado ainda.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal), que atendeu a ocorrência, disse que o caso seguirá sob os cuidados da Polícia Civil.

A Polícia Civil de Minas Gerais informou que investiga o caso. Segundo a corporação, o corpo da menina foi encaminhado ao IML para ser submetido ao exame de necropsia e, em seguida, foi liberado à família.