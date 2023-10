Carro com 400 kg de maconha capota após perseguição

Depois de bater, parte da droga foi jogada para fora do carro e o motorista tentou fugir, mas acabou detido pelos policiais

Parecia cena de filme de Hollywood: um carro fugindo de uma abordagem policial e sendo perseguido por uma viatura da Polícia Rodoviária Federal e também um helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas. Foram cerca de 10 quilômetros nessa situação, que só foi interrompida após o fugitivo bater o veículo.

No veículo em fuga, um motorista de apenas 20 anos, que transportava 400 quilos de maconha na PR-239, em Toledo, no oeste do Paraná.

O motorista iniciou a fuga assim que um policial da PRF se aproximou de seu carro. Ele chegou a bater de raspão em um outro veículo antes de partir em alta velocidade, e só parou novamente quando um novo acidente acontece.

Nesse momento, parte da droga foi jogada para fora do carro e o motorista tentou fugir, mas acabou detido pelos policiais.

O homem foi preso em flagrante e assumiu que estava levando a droga para Altgo Piquiri, no noroeste do estado. O carro que ele dirigia tinha placa clonada e registro de furto em outro estado. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Toledo.