Carreta tomba sobre carro e deixa três mortos em rodovia no litoral de SP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Três pessoas morreram após um caminhão tombar sobre um carro de passeio na manhã deste sábado (19) na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, no litoral de São Paulo.

Acidente aconteceu no km 286 da pista, na altura da cidade de São Vicente. O motorista do caminhão perdeu o controle e o veículo tombou sobre o carro às 8h47, segundo a concessionária Ecovias, que administra a pista.

As três mortes foram constatadas ainda no lugar do acidente. O motorista da carreta teve ferimentos leves. Não havia mais pessoas no carro atingido.

Carro ficou destruído. Em fotos publicadas nas redes sociais, é possível ver que a carga que o caminhão carregava esmagou todo o carro. Os bombeiros e a Polícia Militar Rodoviária prestaram apoio à ocorrência.

Trânsito é lento na rodovia. Segundo o painel de controle da Ecovias, um quilômetro de congestionamento era registrado às 13h no sentido Praia Grande da via. O acidente não bloqueia toda a pista.

Identidade dos mortos não foi divulgada pela polícia. A perícia foi acionada para o local. A reportagem buscou a Secretaria de

Segurança Pública de São Paulo para saber de onde eram as vítimas que morreram. O espaço será atualizado se houver posicionamento.