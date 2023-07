Carrefour aumenta lucro, com alta da receita acima da previsão no 1º semestre de 2023

O Carrefour registrou lucro líquido de 867 milhões de euros no primeiro semestre de 2023, informou a rede varejista francesa

O Carrefour registrou lucro líquido de 867 milhões de euros no primeiro semestre de 2023, informou a rede varejista francesa nesta quarta-feira, 26. O resultado veio acima do lucro de 255 milhões de euros registrados no mesmo período do ano passado. Por ação, o lucro ajustado entre janeiro e junho em 2023 foi de 0,45 centavos de euro, ante 0,41 centavos de euro registrado ano passado.

As vendas totais somaram 45,448 bilhões de euros no primeiro trimestre, acima dos 42 bilhões de euros registrados no mesmo período em 2022, destacou o Carrefour, uma alta de 11,2%. O número ficou acima da projeção da FactSet, de 41,3 bilhões de euros. Apenas no segundo trimestre, a companhia elevou o volume de vendas em 10,3%.

Voltando à comparação semestral, a margem operacional recorrente do Carrefour caiu de 2,0% na primeira metade do ano de 2022 para 1,7% nos primeiros seis meses de 2023. Por fim, o fluxo de caixa da empresa foi de 1,88 bilhão negativo para 1,68 bilhão negativo

Segundo o CEO, Alexandre Bompard, a situação da América Latina passa por uma situação mista, com o Brasil sendo afetado pela conclusão da conversão das lojas do Grupo BIG e pelas difíceis condições de mercado. Com esse cenário, “o Carrefour continua confiante em seu desempenho no segundo semestre e confirma seu objetivo de aumento de Ebitda para 2023”.

Estadão Conteúdo