Carne encontrada em mala de brasileiro em Portugal é humana, diz jornal

O brasileiro é suspeito de homicídio, porém, segundo o Instituto de Medicina Legal local, a carne não pertence à possível vítima

No último dia 27, um brasileiro suspeito de homicídio foi preso no aeroporto de Lisboa, em Portugal, com pedaços de carne na mala. E de acordo com o jornal português Correio da Manhã, a carna apreendida com o mineiro Begoleã Fernandes, de 26 anos, é de origem humana.

Begoleã, que pretendia viajar para Belo Horizonte, também foi preso por falsificação de documentos. Ele apresentou um cartão de identidade italiano e portava outros documentos de identificação em nome de outras pessoas, o que levantou suspeitas.

A publicação do jornal local afirmou que a carne foi investigada pelo Instituto de Medicina Legal de Lisboa, e não pertence a Alan Lopes, homem de 26 anos que pode ter sido assassinado pelo brasileiro na Holanda.