Carnaval tem migração e cancelamento em cidades de SP e MG

Enquanto isso, um icônico Carnaval em Minas Gerais não será realizado nos moldes pré-pandemia

Marcelo Toledo

Ribeirão Preto, SP

Um dos maiores festivais carnavalescos do país, o Oba Festival deixou Votuporanga e se transferiu para São José do Rio Preto, no interior paulista, com perspectiva de ver o público crescer 150% entre este sábado (18) e terça (21). Enquanto isso, um icônico Carnaval em Minas Gerais não será realizado nos moldes pré-pandemia.

A retomada dos eventos de Carnaval depois está ocorrendo com mudanças em municípios do interior dos dois estados mais populosos do país.

O Oba, que começou como um bloco de Carnaval, cresceu com o passar dos anos e virou um grande festival de música. Sediado em Votuporanga até a edição de 2020, o evento viajou 80 quilômetros e se fixou em Rio Preto neste ano.

A projeção de Edilberto Fiorentino, o Caskinha, um dos organizadores do Oba Festival, é de que o evento receba nos próximos quatro dias 100 mil turistas de mais de 500 cidades brasileiras e do exterior.

“Decidimos inovar também no local, mas continuar prestigiando a nossa região. Por isso, depois de 14 anos, escolhemos São José do Rio Preto, com uma importante estrutura de rede hoteleira, aeroporto, rodoviária com linhas para todo o Brasil, restaurantes, bares, shoppings e muito mais”, disse.

A estrutura de Rio Preto já era utilizada como apoio quando o evento ocorria em Votuporanga, que tem rede hoteleira muito inferior à da cidade de quase 500 mil habitantes.

Entre as atrações do evento estão Gusttavo Lima e Pedro Sampaio (sábado), Banda Eva (domingo), Zé Neto & Cristiano e Alok (segunda) e Thiaguinho e Ivete Sangalo (terça).

Já em Muzambinho, icônica cidade mineira marcada pelo forte Carnaval, o cenário é diferente neste ano.

Sem o bloco Vermes e Cia, que realizava a festa, uma empresa chegou a organizar o evento, mas cancelou no início do mês sob a alegação de dificuldades provocadas desde o surgimento da pandemia.

A celebração da data no município começou pequena, com um grupo de amigos, que se organizaram nas duas décadas seguintes e passaram a fazer um Carnaval que dobrava a população da cidade de pouco mais de 20 mil habitantes.

O Bloco do Sr. Muz, que faria a festa, publicou comunicado desistindo da folia na cidade mineira e lamentando a decisão.

“Nosso compromisso é com o folião. Preferimos a comunicação feita com antecedência a sermos inconsequentes de realizar um evento não viável”, diz o comunicado da organização.

A folia, porém, vai existir, mas não com o peso de outrora. Da última sexta (17) e terça (21), estão previstas 25 atrações, como DJs, grupos de dança, duplas e bandas, mas nenhuma no porte de nomes que já se apresentaram na folia local -Wesley Safadão, Zé Neto & Cristiano e Gusttavo Lima, entre outros.

Minas, porém, tem outros eventos carnavalescos que atraem multidões, como o Bloco do Urso, em Santa Rita do Sapucaí (MG), que terá shows de Alok, Anitta, Léo Santana, Gusttavo Lima e outras nove atrações.

Nascido em 1998 da reunião de um grupo de amigos, assim como ocorreu no Carnaval do Oba, a turma cresceu até se transformar num grande evento. Os pacotes para os cinco dias do evento em área VIP estão sendo vendidos por R$ 960. Para camarotes, o valor à vista é de R$ 1.640.

O Carnaval também voltará neste ano em Caconde (SP), mas sem os tradicionais blocos de rua da cidade -a prefeitura argumenta que fará um processo de chamamento público para os interessados em participarem da folia em 2024.