Carnaval fora de época ajuda setor aéreo e turbina voos para São Paulo e Rio

Joana Cunha

São Paulo, SP

O Carnaval fora de época, marcado para o feriado de Tiradentes com o desfile das escolas de samba, ajudou o setor aéreo em um momento de aperto pela disparada no preço do combustível de avião e no valor das passagens.

Dados da Decolar apontam que a busca por voos para São Paulo e Rio de Janeiro no período cresceu cerca de 96% na última semana em relação à média das últimas quatro semanas.

O aumento foi de quase 120% para a capital paulista e de 65% para a fluminense na mesma base de comparação.

A Decolar diz que tem observado o movimento crescer desde o começo de março. Os turistas vêm principalmente de Recife, Salvador, Brasília, Porto Alegre e Goiânia.