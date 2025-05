Carga de corante vaza de caminhão e patos ficam azuis em lago no interior de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O acidente com um caminhão carregado com corante atingiu um córrego e o lago de um parque de Jundiaí (a 58 km de São Paulo), na tarde desta terça-feira (13). Patos que nadavam no local ficaram azuis.

A carroceria tombou parcialmente após o caminhão bater em um poste. Segundo a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado), o tombamento resultou no rompimento de embalagens contendo corante, que atingiu o córrego das Tulipas e áreas do parque Jardim Botânico Tulipas.

Ações emergenciais foram imediatamente adotadas para conter o vazamento. “Embora a água do córrego tenha apresentado coloração incomum, não foi observada mortandade de peixes”, diz o órgão ambiental, que ainda não quais medidas administrativas irá adotar.

Está sendo feita a análise da substância derramada e a avaliação dos impactos ambientais e de segurança

Segundo a Prefeitura de Jundiaí, o DEBEA (Departamento de Bem-Estar Animal) está atuando no resgate dos animais que habitam o lago próximo ao local do acidente, incluindo patos, gansos e capivaras, que estão sendo encaminhados à Mata Ciliar, organização que cuida de animais silvestres, como medida preventiva.

A administração municipal diz em nota que foi foi necessário realizar o fechamento total avenida César Brunholli, via na entrada do Jardim Tulipas, onde fica o parque, após o acidente que derrubou a carga com produto químico na pista.

Em 2013, a morte e 11 patos no mesmo local virou caso de polícia. As aves foram achadas por um funcionário na beira do lago, praticamente perfiladas e todas com uma perfuração no peito. Na época, a suspeita era de vandalismo.