Campinas faz ‘censo’ e quer castrar capivaras em ação contra febre maculosa

A Prefeitura de Campinas faz a partir desta quarta-feira (21) um inventário da população de capivaras em três parques da cidade.

Campinas vai apresentar um pedido de autorização para manejo e castração das capivaras à Secretaria Estadual do Meio Ambiente. O levantamento será usado para subsidiar o pedido.

A esterilização de capivaras é uma tentativa de diminuir o risco de transmissão da febre maculosa. As capivaras são um dos principais hospedeiros do carrapato-estrela, que transmite a doença.

O levantamento em Campinas vai identificar o número de grupos, além de capivaras fêmeas, filhotes e machos. Também será analisada a distribuição espacial dos grupos, onde costumam ficar e circular.

Todas as capivaras serão microchipadas e serão monitoradas até o momento da castração. A Prefeitura de Campinas diz que será aberta uma licitação para contratar uma empresa e esterilizar os animais.

Pelo menos 19 pessoas foram diagnosticadas com febre maculosa em São Paulo em 2023. Cinco morreram e quatro casos estão relacionados ao surto na região de Campinas.

A AÇÃO DA PREFEITURA DE CAMPINAS SERÁ FEITA NOS PARQUES:

Parque das Águas, no Parque Jambeiro

Parque Ecológico Hermógenes de Freitas Leitão Filho, em Barão Geraldo

Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim, na Rodovia Heitor Penteado

Já foi realizado um inventário no Parque Portugal (48 capivaras) e Lago do Café (28 capivaras), ambos no bairro Taquaral. A ação foi feita em parceria com a universidade PUC de Campinas.