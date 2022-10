Câmara e Senado realizam a partir desta segunda (3) a campanha do Outubro Rosa 2022

O câncer de mama é o de maior incidência em mulheres de todas as regiões, com taxas mais altas nas regiões Sul e Sudeste

A Câmara, por meio da Secretaria da Mulher da Casa, inicia nesta segunda (3) a campanha Outubro Rosa de 2022. Anualmente, são realizadas atividades com o objetivo de conscientizar e alertar mulheres e toda a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e outros tipos da doença que atingem as mulheres, aumentando as chances de cura e reduzindo a mortalidade.

As ações são coordenadas pela Secretaria da Mulher da Câmara, formada pela Coordenação da Bancada Feminina e Procuradoria da Mulher, e pela Procuradoria Especial da Mulher e Liderança da Bancada Feminina do Senado, com apoio de instituições e organizações parceiras.

Segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca), no Brasil, excluídos os cânceres relacionados a tumores de pele não melanoma, o câncer de mama é o de maior incidência em mulheres de todas as regiões, com taxas mais altas nas regiões Sul e Sudeste. Já em relação aos óbitos, constitui a primeira causa de morte por câncer na população feminina em todas as regiões do Brasil, exceto na região Norte, onde o câncer do colo do útero ocupa essa posição.

Para 2022, são estimados 66.280 casos novos de câncer de mama, o que representa uma taxa ajustada de incidência de 43,74 casos por 100 mil mulheres. A taxa de mortalidade, ajustada pela população mundial, segundo o Inca, foi 11,84 óbitos/100.000 mulheres em 2020, com as maiores taxas nas regiões Sudeste e Sul, com 12,64 e 12,79 óbitos por 100 mil mulheres, respectivamente.

Já o câncer do colo do útero é o terceiro tipo com maior incidência entre as mulheres, estimado para 2022 em 16.710 casos novos – um risco considerado de 15,38 casos a cada 100 mil mulheres. As taxas brutas de incidência e o número de novos casos estimados são importantes para estimar a magnitude da doença.

Artigo científico brasileiro publicado na revista Public Health in Practice, em setembro deste ano, aponta que as campanhas do Outubro Rosa aumentam as ações preventivas de combate ao câncer de mama. O volume de busca por mamografia, por exemplo, cresce 39% no período da campanha e nos meses imediatamente seguintes, segundo a publicação.

Programação

No Congresso, a campanha terá início no dia 3 de outubro e se estende até o fim do mês. O slogan deste ano é: “Quem tem peito tem direito!”. A solenidade oficial de abertura está marcada para dia 10 de outubro, às 17 horas, no Salão Nobre, com o tradicional acendimento das luzes dos edifícios da Câmara e Senado na cor rosa.

A programação ainda inclui a realização de um seminário, no dia 11 de outubro, com o tema “Desafios e possibilidades para o câncer de mama no Brasil”; duas exposições; e um debate no dia 18 de outubro, sobre o cenário de enfrentamento ao câncer de mama pós-pandemia. E durante todo o mês de outubro, haverá doação de bandanas, turbantes, bonés, lenços e tiaras para mulheres e crianças com câncer.

