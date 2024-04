Cães da PM localizam mais de 400 kg de cocaína em Paraisópolis, zona sul de SP

PAULO EDUARDO DIAS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Uma ação da Polícia Militar na favela Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, resultou na apreensão de 419 kg de cocaína na manhã desta sexta-feira (12).

As drogas estavam em um imóvel na rua Melchior Giola, na altura da Viela Céu Azul.

Segundo o boletim de ocorrência, além da cocaína foram apreendidos 35 litros de lança-perfume, um fogão, uma balança de precisão e dois cadernos contendo a contabilidade do tráfico.

Conforme a corporação, o cão da PM Colt, ao passar por uma viela, demonstrou mudança de comportamento indicando uma casa aparentemente abandonada. Um policial então entrou no imóvel e encontrou diversos sacos plásticos com um pó branco em seu interior.

O documento menciona que a PM acionou o delegado de plantão do 89º DP (Portal do Morumbi), que dispensou a perícia no local. A droga foi levada pelos policiais militares para a própria delegacia.

Na parte da tarde, uma outra equipe da PM com a presença de cães encontrou um outro imóvel utilizado pelo tráfico para armazenar drogas.

Dessa vez o cão Thor foi responsável por apontar uma residência na viela Mário Covas, na altura da rua Hebert Spencer, como um possível ponto com drogas.

No imóvel foram localizados 47,6 kg de maconha, 17,8 kg de cocaína, 1,6 kg de crack, 28 litros de lança-perfume e 600 gramas de LSD.

O local ainda armazenava embalagens, materiais para o refino e preparo de drogas e acessórios de armas.

O caso foi registrado no 89º DP.