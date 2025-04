CAC briga em bar, volta armado e mata homem na zona leste de SP

CLAUDINEI QUEIROZ

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Uma briga em uma adega na rua Bráulio Brito, na Vila Formosa, zona leste de São Paulo, terminou com um homem de 26 anos morto a tiros e um adolescente de 17 anos ferido na noite deste domingo (13).

De acordo com relatos de testemunhas, o atirador, que mora na mesma rua, estava bebendo na adega. Em certo momento, o dono do estabelecimento disse que não venderia mais bebida porque ele já estaria embriagado. O homem, então, teria saído do local e voltado com o revólver.

A vítima, João Gabriel dos Reis Santori, 26, estava na adega quando Lincoln Karteson Quirino Ferreira, 46, esbarrou nele, iniciando uma discussão.

Momentos depois, o agressor teria deixado o local e voltado armado.

Em vídeos publicados nas redes sociais por outros clientes é possível ver o momento em que Quirino agride a vítima, já caída no chão. Ao tentar fugir, Santori foi atingido por pelo menos cinco tiros nas costas. Um disparo também perfurou a perna do adolescente de 17 anos.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa de Quirino.

Nas imagens, duas mulheres gritam com o atirador para tentar pará-lo, mas ele saca a arma e atira contra Santori. O portão da adega também foi atingido por vários tiros.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), Santori foi levado ao Hospital Benedicto Monte Negro, mas não resistiu e morreu. O adolescente foi levado ao Hospital Anália Franco. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Quirino foi preso em sua casa, ainda de acordo com a SSP, onde os policiais apreenderam cartuchos, uma arma de fogo e um simulacro de arma de fogo. No loca, a esposa de Quirino disse que ele é um CAC (colecionador, atirador desportivo e caçador). Testemunhas disseram que Quirino teria se identificado como ex-policial.

O agressor passou nesta segunda-feira (14) por audiência de custódia no TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) e sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sem duração definida.

A SSP informou que o caso foi registrado como porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e homicídio (consumado e tentado) no 69° DP (Teotônio Vilela).