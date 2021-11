Brisanet arremata lote de faixa de 3,5 GHz para Centro-Oeste por R$ 150 mi

Antes de arrematar o lote C05, a Brisanet também levou o bloco C04 (Nordeste), com uma proposta de R$ 1,250 bilhão e ágio de 13 741%

A Brisanet Serviços de Telecomunicações S.A arrematou o lote C05 para prover tecnologia 5G, na faixa 3,5 GHz, na Região Centro-Oeste. No leilão ofertado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) nesta quinta-feira, 4, a empresa saiu vencedora ao oferecer R$ 150 milhões pelo bloco, com ágio de 4 054%, e terá o compromisso de ofertar o serviço em municípios com menos de 30 mil habitantes na região.

A exceção são dois setores: o Município de Paranaíba, no Estado de Mato Grosso do Sul, e as cidades de Buriti Alegre, Cachoeira Dourada, Inaciolândia, Itumbiara, Paranaiguara e São Simão, no Estado de Goiás.

Antes de arrematar o lote C05, a Brisanet também levou o bloco C04 (Nordeste), com uma proposta de R$ 1,250 bilhão e ágio de 13 741%.

“Temos uma nova prestadora de serviço móvel pessoal”, destacou o presidente da Comissão Especial de Licitação do 5G na Anatel, Abraão Balbino e Silva.

Estadão Conteúdo