Brasileiro é preso suspeito de homicídio contra a própria filha de 3 meses na Bélgica

O crime aconteceu na Bélgica em abril de 2023

Na terça-feira (6), um brasileiro foi preso no Aeroporto Internacional de Lisboa como resultado de uma operação de cooperação policial internacional entre a Polícia Federal do Brasil e as autoridades policiais da Bélgica e de Portugal. Ele é investigado pelo homicídio de sua própria filha, um bebê de três meses, ocorrido na Bélgica em abril de 2023.

De acordo com as autoridades belgas, o brasileiro, nascido em Inhumas/GO, é considerado o principal suspeito da morte, uma vez que era a única pessoa presente no apartamento onde ocorreu o óbito. A perícia médico-legal do país europeu concluiu que a morte do bebê foi causada por traumas severos resultantes de sacudidas violentas e/ou um impacto fatal no crânio.

O mandado de prisão contra o brasileiro foi emitido pelo Tribunal de Primeira Instância de Bruxelas, na Bélgica, e foi executado pela polícia portuguesa após a Polícia Federal brasileira compartilhar informações sobre o deslocamento do suspeito para Portugal. A validade do mandado foi confirmada pelo Escritório Central Nacional da Interpol em Bruxelas.