Brasileiras vítimas de tráfico são resgatadas na Espanha

A Polícia Nacional da Espanha deflagrou, na última semana, uma operação de resgate de mulheres brasileiras vítimas de tráfico de pessoas para fins sexuais. A Operação Cousos conta com o apoio da Polícia Federal (PF).

Na operação, foram presos dois brasileiros suspeitos de participarem do esquema na Europa. O mesmo grupo vem sendo investigado em território brasileiro, no estado de Goiás.

Acompanhados de policiais federais brasileiros, agentes espanhóis resgataram mulheres em Oviedo e em La Coruña. Segundo a PF, as mulheres brasileiras foram identificadas como vítimas da atuação da organização criminosa, que também agia na França.

A cooperação policial internacional possibilitou dar celeridade às investigações, em especial para a coleta de indícios de forma paralela nos dois países.

“Para se chegar à prisão dos envolvidos, houve o apoio de policiais brasileiros e do [corpo] policial espanhol em atividade no Centro de Cooperação Policial Internacional coordenado pela PF no Rio de Janeiro, além do suporte do adido policial da PF no país europeu’, informou, em nota, a PF.

As informações são da Agência Brasil