Brasileira com drogas escapa da pena de morte na Indonésia

Manuela alega ter sido usada como ‘mula’ para levar a droga ao país, tendo sido enganada por uma organização criminosa de Santa Catarina

A brasileira Manuela Vitória de Araújo Farias, que foi presa em flagrante no aeroporto de Bali, na Indonésia, com três quilos de cocaína em janeiro, recebeu uma pena de 11 anos de prisão e pagamento de multa de cerca de R$ 300 mil. A pena foi considerada um ‘milagre’, já que para casos desse tipo estão previstas penas mais severas como prisão perpétua e até a morte.

Ela, que tem 19 anos, seguirá em regime fechado no país e, segundo seu advogado, não há possibilidade de a pena ser cumprida no Brasil. Ela chegou em Bali com as substâncias ilícitas em voo que partiu de Florianópolis em dezembro do ano passado.

De acordo com sua defesa, Manuela foi usada como ‘mula’ para levar a droga ao país, tendo sido enganada por uma organização criminosa de Santa Catarina, que prometeu férias e aulas de surfe para ela. A Polícia Civil de SC, porém, ainda não informou detalhes sobre essa suposta quadrilha.