Brasil ultrapassa 6 milhões de casos de dengue

O Brasil quebrou um novo recorde negativo e atingiu o número de 6 milhões de casos de dengue e 4 mil mortes registradas, segundo painel do Ministério de Saúde. É um grande salto em relação a 2023, quando tiveram pouco mais de 1,6 milhões de casos.

A doença está em desaceleração desde maio, quando foram registrados 960 mil casos. Em março, quando foi o pico da doença, tiveram 1,6 milhão de casos e em abril 1,5 milhão de diagnósticos.

O número de mortes também teve uma diminuição, mas em comparação com o ano anterior, teve um aumento de 71% neste primeiro semestre de 2024. Além disso, esse número pode ser maior, já que 2,8 mil mortes estão sendo investigadas pelo Ministério da Saúde.

A epidemia de dengue no Brasil fez o país emitir alertas e segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), o território brasileiro corresponde a 84% do aumento de casos no mundo.