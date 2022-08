Brasil ultrapassa 4 mil casos registrados de varíola dos macacos

São Paulo é o estado com mais casos, chegando a 2.640. Na terça-feira (23), a capital do estado registrou o primeiro caso em um bebê

O Ministério da Saúde informou que o Brasil confirmou até esta quarta-feira (24) 4.144 casos de varíola dos macacos, também conhecida como monkeypox. O país também já registrou uma morte em decorrência da doença.

São Paulo é o estado com mais casos, chegando a 2.640. Na terça-feira (23), a capital do estado registrou o primeiro caso em um bebê. A criança, do sexo masculino, tem 10 meses e começou a apresentar os sintomas em 11 de agosto.

Até o momento, 24 estados e o DF (Distrito Federal) contam com registros da doença. Somente o Amapá, Rondônia e Sergipe não têm casos.

CONFIRA O NÚMERO DE CASOS POR ESTADO

São Paulo (2.640)

Rio de Janeiro (508)

Minas Gerais (221)

Distrito Federal (156)

Goiás (174)

Bahia (41)

Ceará (45)

Rio Grande do Norte (18)

Espírito Santo (8)

Pernambuco (23)

Tocantins (1)

Acre (1)

Rio Grande do Sul (67)

Mato Grosso do Sul (16)

Mato Grosso (20)

Amazonas (16)

Santa Catarina (69)

Paraná (104)

Pará (7)

Tocantins (2)

Alagoas (2)

Maranhão (2)

Piauí (2)

Paraíba (1)

Roraima (1)

Febre;

Na terça, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) recebeu um pedido do Ministério da Saúde para análise da vacina contra a varíola dos macacos. De acordo com a agência regulatória, o pedido dispensa o registro do produto.

A vacina contém uma forma atenuada (enfraquecida) não replicante do vírus Vaccínia Ankara modificado (MKA), que está relacionado com o vírus da varíola. Isso significa que o vírus não é capaz de se reproduzir e causar a doença em quem recebe o imunizante.

A agência já havia aprovado, na última sexta-feira (19), uma norma que dispensa a necessidade de registro no Brasil para importar vacinas e medicamentos já tenham sido aprovados para prevenção ou tratamento da doença por “autoridades internacionais especificadas na respectiva resolução”.

COMO É A TRANSMISSÃO E QUAIS SÃO OS SINTOMAS DA ‘MONKEYPOX’

De acordo com balanço desta quarta do Ministério da Saúde, o Brasil apresenta 3.896 casos de varíola dos macacos, sendo 2.528 no estado de São Paulo. A pasta lançou na terça-feira uma campanha de conscientização sobre a doença, informando a população sobre a transmissão, contágio, sintomas e prevenção da “monkeypox”.

CONFIRA ABAIXO OS SINTOMAS MAIS COMUNS DA DOENÇA

Dor de cabeça forte;

Inchaço nos linfonodos (conhecido popularmente como “íngua”);

Dor nas costas;

Dores musculares;

Falta de energia intensa.

A transmissão acontece, na maior parte dos casos, por contato físico pele a pele com lesões, ou fluidos corporais, mas, também pode ocorrer através de objetos contaminados por alguém infectado. Importante relembrar que a doença afeta todo mundo, independente de sexualidade, idade ou raça.