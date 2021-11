Brasil recebe mais 2,1 milhões de vacinas da Pfizer

Em novembro, o Brasil deve receber, ao todo, 56,7 milhões de vacinas

O Brasil recebeu, na madrugada desta quinta-feira (11), mais 2,1 milhões de vacinas da Pfizer contra a covid-19. Como de costume no caso desta farmacêutica, o lote desembarcou no aeroporto de Viracopos, em Campinas-SP.

A remessa faz parte do segundo contrato que a Pfizer tem com o governo federal que prevê a entrega de 100 milhões de doses da vacina até o fim deste ano. No mês passado, foram recebidos 25,4 milhões. Em novembro, o Brasil deve receber, ao todo, 56,7 milhões de vacinas.

Após desembarcarem em Viracopos-SP, as vacinas passam por um controle de qualidade e, por fim, são distribuídas para todos os estados e o Distrito Federal.

A vacina da Pfizer é a única autorizada para menores de 18 anos.

No DF, Dia D

Visando alcançar pessoas que ainda não tomaram nenhuma dose da vacina, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal irá promover, no próximo dia 20, o “Dia D” da imunização contra a covid-19. Profissionais passarão por nove feiras populares e pela estação central do metrô, na Rodoviária do Plano Piloto, oferecendo vacinação. A pasta espera, assim, alcançar os 257 mil cidadãos que não se vacinaram.